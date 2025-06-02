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Якою буде погода 2 червня в Івано-Франківську та області
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода 2 червня в Івано-Франківську та області

Автор: Олег Мамчур
02/06/2025 09:17
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2 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі — без істотних опадів, вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — грози й слабкий град.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 14-16° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 27-29° тепла.
  • По області вночі прогнозують 12-17°, вдень — 25-30° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 10-15°, вдень — 17-22° тепла.

Вітер — південно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень — пориви 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.