Актор Франківського драмтеатру зіграє одну з головних ролей у новому українському фентезі “Хрещатик 48/2”

Актор Любомир Валівоць, актор Франківського драмтеатру виконує одну з ключових ролей у новому українському сімейному комедійному фентезі “Хрещатик 48/2”. У фільмі він грає роль Мамая – захисника міста, який може перетворюватися на собаку.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківський драмтеатр.

За сюжетом фільму, Мамай – хитрий, добрий і відданий захисник, який трохи втомився від своєї місії. Персонаж шукає, кому передати свою силу, але спершу мусить здолати власні страхи.

“Хрещатик 48/2” позиціонується як світла історія з магією, фольклором, пригодами та справжнім добром, створена для всієї родини. Фільм розповідає про добро, пригоди та дружбу, що перемагає найтемніше зло.

Зйомки картини тривають, а прем’єру в кінотеатрах заплановано на 2025 рік.