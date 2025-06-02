Приватна клініка хоче відсудити у Франківської громади історичну будівлю у центрі міста

Лікувально-діагностичний центр “Клініка святого Луки” позивається до Івано-Франківської міської ради щодо можливої приватизації приміщень колишньої залізничної лікарні на Тарнавського. Воно перебуває в довготривалій оренді клініки з 2022 року та не підлягає викупу.

Інформація про позов, пише “Галка”, доступна у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У травні 2025 року “Лікувально-діагностичний центр “Клініка святого Луки” Івано-Франківського Архієпархіального Управління Української Греко-Католицької Церкви” звернувся із позовом до Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради.

У своїй заяві до господарського суду клініка вимагає

визнати незаконним та скасувати рішення Івано-Франківської міської ради № 404-3 від 24.12.2020 “Про затвердження переліку об`єктів комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади, які не підлягають приватизації” в частині (пункту 24) включення нежитлової будівлі на вулиці Тарнавського 12;

та зобов’язати Департамент комунальних ресурсів внести на розгляд сесії заяву про включення будівлі до переліку об’єктів на приватизацію.

Аукціон на право оренди будівлі колишньої лікарні загальною площею 944,3 кв.м виконком Івано-Франківська провів у січні 2022 року. Після відмови переможця, договір оренди на 49 років за ціною 1000 грн на місяць було підписано з Центром святого Луки.

У червні 2023 року стало відомо про наміри Архієпархії хоче реставрувати й пристосувати будинок колишньої лікарні під реабілітаційний корпус “Клініки святого Луки”, а на прилеглій території збудувати приватний заклад “Івано-Франківський католицький навчально-реабілітаційний центр святої Софії”.

Як писала “Галка”, у 2019 році Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин звернувся з офіційним листом до міського голови Руслана Марцінківа, в якому просив передати цей будинок для облаштування дитячого садка на 80-120 місць.