Сьогодні в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого офіцера Олега Дядюру

Івано-Франківська громада знову має гірку втрату.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
На фронті поліг капітан Олег Дядюра.
Повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.іф із посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
У понеділок, 02 червня, о 14.00 годині розпочнеться церемонія прощання зі полеглим Героєм в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3).
О 15.00 годині – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с.Чукалівка.
Вічна пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним та близьким.