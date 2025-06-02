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Сьогодні в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого офіцера Олега Дядюру
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого офіцера Олега Дядюру

Автор: Ігор Василик
02/06/2025 08:21
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Івано-Франківська громада знову має гірку втрату.

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На фронті поліг капітан Олег Дядюра.

Повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.іф із посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

У понеділок, 02 червня, о 14.00 годині розпочнеться церемонія прощання зі полеглим Героєм в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3).

О 15.00 годині – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с.Чукалівка.

Вічна пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним та близьким.