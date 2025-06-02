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Прикарпаття втратило захисника Романа Ясінчука
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпаття втратило захисника Романа Ясінчука

Автор: Ігор Василик
02/06/2025 08:02
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ДІМ РІА
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У суботу 31 травня 2025 рок, у Головному військовому клінічному госпіталі Києва, від отриманих на фронті поранень, помер 38-річний боєць Роман Ясінчук з Івано-Франківщини.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької громади, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Захисник Роман Ясінчук народився 4 листопада 1986 року. Проживав у селі Годи-Добровідка П’ядицької громади Коломийського району.

Як йдеться у дописі, Роман Ясінчук помер у госпіталі від уламкових поранень, отриманих внаслідок вибухів під час бойових дій.

Про час та місце зустрічі Захисника повідомимо додатково.