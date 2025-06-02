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За минулу добу окупанти втратили понад 1100 орків, близько 50 артсистем та 2 засоби ППО
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили понад 1100 орків, близько 50 артсистем та 2 засоби ППО

Автор: Ігор Василик
02/06/2025 07:52
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.06.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 989700 (+1140) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10874 (+2) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22663 (+7) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28575 (+48) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1401 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1175 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 38622 (+256),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3271 (+3),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50462 (+137) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3905 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!