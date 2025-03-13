Спецпредставник Трампа відвідає Москву, щоб переконати РФ підписати угоду про припинення вогню

Цього тижня спецпредставник президента США Стів Віткофф здійснить візит до Москви, щоб переконати Росію підписати угоду про припинення вогню в Україні.

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Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт 12 березня, передає Суспільне.

“Наша команда активно працює. Пан Віткофф прямує до Москви цього тижня, щоб переконати Росію укласти цю угоду. Ми сподіваємося, що вони погодяться”, — заявила вона.

Левітт також повідомила, що у середу радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц провів телефону розмову зі своїм російським колегою щодо закінчення війни в Україні.

Раніше цього дня американський президент повідомив, щоц.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у Росії “не виключають” контакти з представниками США протягом наступних днів.