​Застосунок “Приват24” оновлять: що зміниться

ПриватБанк представить своїм клієнтам оновлений мобільний банк “Приват24” у межах великої програми інновацій та розвитку нових цифрових сервісів банку. Про це повідомили в пресслужбі банку. Пише Апостроф

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Запуск оновленого “Приват24” матиме декілька важливих етапів і стартує зі зміни дизайну та інклюзивних можливостей головного екрану.

“Розпочинаємо процес оновлення зі змін у дизайні мобільного застосунку та впровадження нової концепції головного екрану”, – заявив заступник голови правління ПриватБанку Маріуш Качмарек.

Також зазначають, що новий дизайн “Приват24” буде триматися на сучасних принципах юзабіліті, інклюзивності та є результатом аналізу клієнтського досвіду й відгуків учасників програми бета-тестування.

До того ж користувачі “Приват24” відразу бачитимуть баланс і реквізити своїх карток. А ще зможуть поповнити картковий рахунок у кілька кліків: з Apple Pay або Google Pay, з власної картки, з картки іншого банку, за номером рахунку IBAN.

“Програма лояльності “Привіт” з кешбеком і знижками, накопичення у сервісі “Конверти” – тепер зручно розташовані на нижній панелі навігації”, – додали в банку.

Нагадаємо Користувачі помітили проблеми з оплатою банківськими картками