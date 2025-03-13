ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Після теракту в Івано-Франківську 15-річний хлопець прийшов до тями
Диван на коліщатках в темній вітальні

Після теракту в Івано-Франківську 15-річний хлопець прийшов до тями

Автор: Олег Мамчур
13/03/2025 13:30
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

15-річний хлопець, який 11 березня постраждав під час вибуху біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську, прийшов до свідомості.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Остап Грищук у коментарі “Суспільному”.

“Він був без свідомості, перебував під штучною вентиляцією легень. Зараз дихає самостійно. Попереду багато операцій, але він житиме”, – зазначив медик.

За словами лікаря, у підлітка також серйозно пошкоджені репродуктивні органи.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція встановили, що теракт організували російські спецслужби. Вони дистанційно підірвали двох завербованих підлітків, які переносили вибухівку. Внаслідок вибуху 17-річний хлопець загинув, а 15-річний отримав тяжкі поранення. Також постраждали дві випадкові перехожі.