Після теракту в Івано-Франківську 15-річний хлопець прийшов до тями

15-річний хлопець, який 11 березня постраждав під час вибуху біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську, прийшов до свідомості.

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Про це повідомив головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Остап Грищук у коментарі “Суспільному”.

“Він був без свідомості, перебував під штучною вентиляцією легень. Зараз дихає самостійно. Попереду багато операцій, але він житиме”, – зазначив медик.

За словами лікаря, у підлітка також серйозно пошкоджені репродуктивні органи.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція встановили, що теракт організували російські спецслужби. Вони дистанційно підірвали двох завербованих підлітків, які переносили вибухівку. Внаслідок вибуху 17-річний хлопець загинув, а 15-річний отримав тяжкі поранення. Також постраждали дві випадкові перехожі.