Фармацевтичний обман: виробники штучно підняли ціни на ліки, а потім частково “знизили”

Українцям з 1 березня обіцяли, що ліки здешевшають. Тож ми вирішили перевірити, чи дійсно ціни на медикаменти знизилися. Виявилося, що реальна ситуація зовсім не така оптимістична, як її подають виробники. Фармацевтичні компанії спершу значно підняли ціни, а потім створили ілюзію здешевлення, знизивши вартість лише обмеженої кількості популярних медикаментів. Водночас більшість ліків залишилася рекордно дорогою. Пише Апостроф

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Як показує динаміка цін, яку можна перевірити на сайті tabletki.ua https://tabletki.ua, виробники, зокрема такі фармгіганти як «Дарниця», «ІнтерХім» та інші, почали поступове підняття цін на ліки їхнього виробництва ще у жовтні-листопаді 2024 року. Пік зростання припав на січень цього року.

Після запровадження нового регулювання фармацевтичного ринку виробники надали Міністерству охорони здоровʼя свої пропозиції щодо зниження ціни на лікарські засоби на 30%. Фактично кожен із заводів погодився знизити ціни на 7-10 найпопулярніших препаратів. Таким чином був сформований славнозвісний Топ-100 https://moz.gov.ua/uk/liki-cini-na-yaki-budut-znizheni ліків, які здешевшали.

Проте на практиці зниження ціни виявилося досить умовним, адже ці лікарські засоби впали у ціні до рівня, який був станом на жовтень-листопад 2024 року. Тобто виробники штучно завищили ціни, щоб створити ілюзію здешевшання.

При цьому всі інші ліки, зокрема й для хронічно хворих пацієнтів залишилися на піковому рівні січня цього року, а деякі навіть продовжили зростання.

Експерти фармацевтичного ринку наголошують, що така практика є нічим іншим, як спробою маніпулювання цінами та введенням споживачів в оману. Українські пацієнти змушені платити більше, навіть якщо деякі препарати стали трохи дешевшими. Загальний баланс цін залишається на користь виробників, а не споживачів.

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