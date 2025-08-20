Спецпризначенці іноземного легіону ГУР отримали автівку від «Української команди»

Волонтери «Української команди» передали чергову автівку розвідникам з іноземного легіону ГУР. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

«Передали чергове авто бійцям підрозділу «Блек Фокс» першого загону спецпризначення іноземного легіону ГУР МО. Ми дуже вдячні цим героям за підтримку та героїзм. Нехай наша автівка допоможе їм успішно виконувати найскладніші завдання і збереже життя», – йдеться у дописі «Української команди».

Зазначається, що бійці підрозділу брали участь у битвах за Лисичанськ і Северодонецьк, у Білгородській операції. Захищали Харківщину і Запоріжжя. А щойно повернулися після чергової успішної операції.

Керівник «Української команди» Артур Палатний запевнив, що волонтери продовжать допомагати захисникам на передовій.

«Сьогодні всі розмови українців навколо вчорашніх переговорів у Вашингтоні та майбутнього так званих мирних домовленостей. Але я впевнений: по-справжньому доля нашої держави вирішується на передовій. Тому продовжуємо допомагати нашим захисникам», – наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з початку повномасштабного вторгнення росії передала на передову вже 3500 дронів різних типів та понад 90 одиниць автомобільної техніки.