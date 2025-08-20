ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу окупанти втратили понад 900 орків та 50 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Ігор Василик
20/08/2025 07:48
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.08.25

  • особового складу / personnel – близько / about 1072700 (+920) осіб / persons
  • танків / tanks – 11119 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23152 (+4) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 31748 (+50) од
  • РСЗВ / MLRS – 1470 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1208 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 52154 (+260)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3565 (+7)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 59202 (+142)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3943 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати противника: персонал, техніка, авіація, станом на 20.08.2025.

