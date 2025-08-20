Прикарпаття посіло третє місце в Україні за обсягом закупівель безпілотників РЕЙТИНГ

Франківщина посіла третє місце серед регіонів України за обсягом закупівель безпілотних літальних апаратів місцевими адміністраціями та органами місцевого самоврядування у першому кварталі 2025 року.

Проєкт Армія.PRO опублікував аналітичне дослідження щодо закупівель дронів в Україні за другий квартал 2025 року. За цими даними, загальний обсяг закупівель безпілотників в електронній системі Prozorro становив 7 855,7 мільйона гривень. Це на 49,93% більше порівняно з першим кварталом 2025 року, коли обсяг контрактів складав 5 239,7 мільйона гривень.

Система Prozorro зафіксувала 1 682 результативних закупівлі БПЛА за другий квартал. Найбільшу частку становили рамкові угоди — 114 лотів на 3 060,8 мільйона гривень, що складає 41,31% від загальної суми.

“Запит ціни пропозиції залишається найпопулярнішим та найуспішнішим з методів проведення закупівель БпЛА з успішністю 70%”, — йдеться в дослідженні.

За методами закупівель розподіл склав наступним чином. Запити ціни пропозиції — 708 лотів на 2 192,7 мільйона гривень або 27,1% від загального обсягу. Звіти про укладені договори — 560 лотів на 1 060,9 мільйона гривень, що становить 12,04%. Відкриті торги з особливостями — 204 лоти на 828,1 мільйона гривень або 10,65%. Спрощені закупівлі — 96 лотів на 713,1 мільйона гривень, що складає 8,9% від загального обсягу.

Збройні Сили України стали найбільшим замовником дронів. За другий квартал 2025 року вони уклали договори на суму 4 459,3 мільйона гривень, що становить 56,77% від загального обсягу закупівель. Це майже вдвічі більше порівняно з першим кварталом, коли ЗСУ закупили БПЛА на 2 541,3 мільйона гривень.

“Ключовим фактором зростання загального обсягу контрактів на БПЛА у 2 кварталі 2025 року стало суттєве збільшення закупівель з боку Збройних сил України”, — констатують автори дослідження.

За даними першого кварталу 2025 року, Запорізька область лідирувала серед регіонів за закупівлями дронів місцевими органами влади. Область уклала 42 договори на загальну суму 471,6 мільйона гривень при 67 оголошених лотах. Вінницька область посіла друге місце з 21 укладеним договором на суму 128,9 мільйона гривень.

Івано-Франківська область реалізувала 96 договорів на загальну суму 85,2 мільйона гривень при 129 оголошених лотах. Київська область уклала 40 договорів на 81,7 мільйона гривень, Волинська — 51 договір на 62,4 мільйона гривень.

“Загальна кількість закупівель місцевими адміністраціями за перший квартал 2025 року становить 518 лотів на загальну суму 1 120,3 мільйона гривень”, — зазначається в дослідженні.

Серед військових структур найактивнішими покупцями дронів стали Сухопутні війська. Вони провели 325 закупівель на суму 1 560,8 мільйона гривень. Сили територіальної оборони здійснили 133 закупівлі на 432 мільйони гривень. Десантно-штурмові війська — 43 закупівлі на 163,4 мільйона гривень.