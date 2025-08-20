Прикарпатська “Асканія Нова” або як живуть дикі тварини на Касовій горі ФОТОРЕПОРТАЖ

Прикарпатський фотограф Володимир Бучко поділився світлинами зроблених на Касовій горі, поблизу Бурштина, де зняв ховрахів, птахів та диких коней з лошатами.

Світлини передають атмосферу наближення осені в степовій зоні.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на фейсбук-сторінку Еко-Галич.

На кадрах – степові ховрахи серед трави, птахи в очереті та група диких коней з лошатами на зелених схилах. Світлини показують різноманіття місцевої фауни у природному середовищі.