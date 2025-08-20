ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатська "Асканія Нова" або як живуть дикі тварини на Касовій горі
Прикарпатська “Асканія Нова” або як живуть дикі тварини на Касовій горі ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
20/08/2025 08:15
Прикарпатський фотограф Володимир Бучко поділився світлинами зроблених на Касовій горі, поблизу Бурштина, де зняв ховрахів, птахів та диких коней з лошатами.

Світлини передають атмосферу наближення осені в степовій зоні.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на фейсбук-сторінку Еко-Галич.

На кадрах – степові ховрахи серед трави, птахи в очереті та група диких коней з лошатами на зелених схилах. Світлини показують різноманіття місцевої фауни у природному середовищі.

