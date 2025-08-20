В Івано-Франківську заклали адаптивний сквер для ветеранів, які проходять реабілітацію

В місті Івано-Франківську біля обласної клінічної лікарні розпочали створення адаптивного скверу з лавками, столами, гамаками та терапевтичним садом.

Про це пише “Галка” з посиланням на Ветераницивільні Петрос.

У сквері облаштують лавки, столи, гамаки, терапевтичний сад та сцену з тентом для подій.

“Майданчик спланований як місце зустрічей, відпочинку та реабілітації. Концепцію розробляли разом з фізіотерапевтами та реабілітологами”, – йдеться у дописі.

У сквері вже встановили адаптивні столи та терапевтичні грядки.