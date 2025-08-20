ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківську заклали адаптивний сквер для ветеранів, які проходять реабілітацію
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську заклали адаптивний сквер для ветеранів, які проходять реабілітацію

Автор: Ігор Василик
20/08/2025 08:29
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В місті Івано-Франківську біля обласної клінічної лікарні розпочали створення адаптивного скверу з лавками, столами, гамаками та терапевтичним садом.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише “Галка” з посиланням на Ветераницивільні Петрос.

У сквері облаштують лавки, столи, гамаки, терапевтичний сад та сцену з тентом для подій.

“Майданчик спланований як місце зустрічей, відпочинку та реабілітації. Концепцію розробляли разом з фізіотерапевтами та реабілітологами”, – йдеться у дописі.

У сквері вже встановили адаптивні столи та терапевтичні грядки.

“Нашим основним фокусом є військові, які проходять лікування після поранень. Багато з них проводять у медичних закладах кілька місяців. Ми хочемо, щоб вони мали можливість бути поруч із рідними та друзями в приємній атмосфері поза лікарняними стінами. З іншого боку, майданчик стимулюватиме реабілітаційний процес”, – додають у повідомленні.

СХОЖІ НОВИНИ