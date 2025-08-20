ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На День Незалежності у Галицькому замку проведуть лицарський турнір
На День Незалежності у Галицькому замку проведуть лицарський турнір

Автор: Ігор Василик
20/08/2025 08:41
Гостям події організують лицарський турнір, середньовічні танці, фотосесію в обладунках. Також можна буде спробувати себе у стрільбі з лука і середньовічному бої. А ще обіцяють вогнища, музику, легенди та дух давніх часів.

Нагадаємо про ТОП-захід на День Незалежності у Франківську: концерт у поєднанні із гастрофестом

А вже о 16:00 годині святкова атмосфера продовжиться в Музеї етнографії, де відбудеться благодійний концерт гурту «Літній дощ». Там пройде і майстер-клас з надання домедичної допомоги, інформує Репортер.

І, звісно, на гостей чекають страви на вогні — запашні, ситні й наповнені смаком справжнього свята! – обіцяють організатори.

Локації:

  • Галицький замок — 14:30
  • Музей етнографії — 16:00
Посвята лицарів у Галичі, серпень

