На День Незалежності у Галицькому замку проведуть лицарський турнір

Гостям події організують лицарський турнір, середньовічні танці, фотосесію в обладунках. Також можна буде спробувати себе у стрільбі з лука і середньовічному бої. А ще обіцяють вогнища, музику, легенди та дух давніх часів.

А вже о 16:00 годині святкова атмосфера продовжиться в Музеї етнографії, де відбудеться благодійний концерт гурту «Літній дощ». Там пройде і майстер-клас з надання домедичної допомоги, інформує Репортер.

І, звісно, на гостей чекають страви на вогні — запашні, ситні й наповнені смаком справжнього свята! – обіцяють організатори.

Локації: