Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
20/08/2025 08:50
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

20 серпня – 130 років від дня народження Омеляна Нижанківського (1895-1973), піаніста, педагога і композитора, професора консерваторії в Каїрі, згодом у Швейцарії, родом з м. Рогатина (нині адміністративний центр Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району);

– 115 років від дня народження о. Дмитра Блажейовського (1910-2011), науковця, автора вишитих ікон, хоругв, риз, священника УГКЦ, доктора теології й історії, уродженця с. Вислок-Горішній, Лемківщина, похований у Львові.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

