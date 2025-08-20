Вперше за пів століття у Калуші проводять капітальний ремонт басейну «Посейдон» ВІДЕО

Басейн «Посейдон» у Калуші вперше за останні пів століття закрили на капітальний ремонт. Роботи розпочалися на початку літа після виявлення аварійного стану конструкцій та комунікацій.

«Посейдон» єдиний комунальний басейн у місті, який функціонував без серйозних оновлень майже 50 років. За цей час тут проводили лише косметичні ремонти.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

“У цьому році прийшов час зробити капітальний ремонт стелі, стін та ферм об’єкта”, — розповідає директорка ДЮСШ Калуської міської ради Мар’яна Квітковська.

У червні басейн закрили через аварійний стан перекриттів. Металеві ферми та шви стелі почали обсипатися, що створювало небезпеку для відвідувачів.

“Шви стелі осипалися та опадали, і це становило велику небезпеку”, — зазначають будівельники.

Фарба, нанесена в кілька шарів, проржавіла, а металеві конструкції втратили міцність. Роботи проводилися на висоті та потребували повного очищення стін і стелі від корозії.

Серйозні проблеми виявили й у чаші басейну. Під час випробувань під тиском води виявили зовнішні протікання.

“Проведені роботи дозволили усунути протікання та повністю відновити герметичність чаші”, — повідомили фахівці.

Корозією вкрилися також трампліни для стрибків у воду, їхні опори були зруйновані. Для ремонту довелося застосувати дорогі матеріали, щоб забезпечити безпечну експлуатацію конструкцій.

Окрему увагу приділили заміні систем водопостачання та нагріву води. Старі труби були зношені, у багатьох місцях їх доводилося підсилювати хомутами.

“Всі заржавілі труби демонтують та замінять новими, адже старі перебували у аварійному стані”, — йдеться у повідомленні.

На капітальний ремонт басейну виділено 1,5 мільйона гривень. Ці кошти спрямовані на відновлення стелі, чаші басейну, заміну трубопроводів, ремонт трамплінів та інші необхідні роботи.

Керівництво спортивної школи, на балансі якої перебуває басейн, планує завершити ремонтні роботи до середини осені.