Погода в Івано-Франківській області 20 серпня

20 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря прогріється до 28° тепла.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

В Івано-Франківську стовпчики термометрів піднімуться до 26-28° тепла. По області вдень прогнозують 23-28° тепла. У високогір’ї Карпат — 13-18° тепла.

Вітер — західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.