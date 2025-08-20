ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Погода в Івано-Франківській області 20 серпня
Автор: Олег Мамчур
20/08/2025 09:23
20 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря прогріється до 28° тепла.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

В Івано-Франківську стовпчики термометрів піднімуться до 26-28° тепла. По області вдень прогнозують 23-28° тепла. У високогір’ї Карпат — 13-18° тепла.

Вітер — західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.

