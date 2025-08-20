Ветерани ЗСУ разом з волонтерами проводять оновлення гірських притулків та реставрацію стели на Говерлі. ФОТО

З 1 серпня команда “Волонтерських мандрівок” разом з ветеранами ЗСУ проводять ремонтні та реставраційні роботи у притулках під Говерлою та на самій вершині.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Вже встигли встановити інформаційні банери, частково відреставрувати стелу на вершині та оновити кілька притулків, пише Правда з посиланням на команду Волонтерських мандрівок.
По-перше, та чи не найважливіше — це встановлення інформаційних щитів з правилами поведінки під час грози в горах. Стелли розмістили на маршрутах від спортивної бази “Заросляк” в напрямку до гори Говерла та озера Несамовите.
До слова, нещодавно, на цьому ж самому “Заросляку” виявили корупційну схему відмивання коштів.
Наприкінці червня Інформатор писав, що волонтери-мандрівники відремонтували два притулки у підніжжі Говерли. На початку серпня ремонтні роботи продовжили.
Цього разу замінили розбиті металопластикові двері на двоповерховому притулку на дерев’яні, які зроблені з врахуванням всіх вимог для високогірних будиночків. На одному з будиночків встановили сонячну електросистему, тож тепер тут можна зарядити телефони, а найближчим часом там встановлять освітлення.
На екопункт під Говерлою повернули стенд з інформацією про заповідник та Чорногірський масив замість попереднього, який зник в невідомому напрямку цієї зими.
Чи не найскладнішим в реалізації стали реставраційні роботи стели, яка знаходиться прямо на Говерлі.
Волонтери разом ветеранами спершу розчистили стелу від старої штукатурки та розпочали ґрунтування.
Проте, найбільшою проблемою під час проведення робіт є відсутність “рук” для транспортування цементу, піску та води на гору. Якщо раптом ви мандруєте горами десь неподалік Говерли та маєте сили й бажання допомогти ветеранам з транспортування будматеріалів, то підходьте до наметового містечка прямо під вершиною або ж на перемичку “Петрос-Говерла”. За допомогу вас там точно нагодують смачним високогірним обідом. Кемп триватиме ще до 24 серпня.
А якщо ви не маєте нагоди особисто долучитись до ремонтних робіт, то підтримати проєкт реставрації можна фінансово ТУТ.