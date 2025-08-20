Ветерани ЗСУ разом з волонтерами проводять оновлення гірських притулків та реставрацію стели на Говерлі. ФОТО

З 1 серпня команда “Волонтерських мандрівок” разом з ветеранами ЗСУ проводять ремонтні та реставраційні роботи у притулках під Говерлою та на самій вершині.

Вже встигли встановити інформаційні банери, частково відреставрувати стелу на вершині та оновити кілька притулків, пише Правда з посиланням на команду Волонтерських мандрівок.

По-перше, та чи не найважливіше — це встановлення інформаційних щитів з правилами поведінки під час грози в горах. Стелли розмістили на маршрутах від спортивної бази “Заросляк” в напрямку до гори Говерла та озера Несамовите.

Фото: команда “Волонтерські мандрівки”

До слова, нещодавно, на цьому ж самому “Заросляку” виявили корупційну схему відмивання коштів.

Наприкінці червня Інформатор писав, що волонтери-мандрівники відремонтували два притулки у підніжжі Говерли. На початку серпня ремонтні роботи продовжили.

Цього разу замінили розбиті металопластикові двері на двоповерховому притулку на дерев’яні, які зроблені з врахуванням всіх вимог для високогірних будиночків. На одному з будиночків встановили сонячну електросистему, тож тепер тут можна зарядити телефони, а найближчим часом там встановлять освітлення.

Проведення ремонтних робіт із заміни дверей. Фото: команда “Волонтерські мандрівки”

Встановлення сонячної електросистеми на притулку неподалік Говерли. Фото: команда “Волонтерські мандрівки”

На екопункт під Говерлою повернули стенд з інформацією про заповідник та Чорногірський масив замість попереднього, який зник в невідомому напрямку цієї зими.

Новенький інформаційний стенд в екопункті під Говерлою. Фото: “Волонтерські мандрівки”

Чи не найскладнішим в реалізації стали реставраційні роботи стели, яка знаходиться прямо на Говерлі.

Такий вигляд мала стела до початку реставраційних робіт. Фото: команда “Волонтерські мандрівки”

Волонтери разом ветеранами спершу розчистили стелу від старої штукатурки та розпочали ґрунтування.

Розчищення обʼєкту від старої штукатурки. Фото: “Волонтерські мандрівки”

Здійснення ґрунтування стели на Говерлі. Фото: “Волонтерські мандрівки”

Проте, найбільшою проблемою під час проведення робіт є відсутність “рук” для транспортування цементу, піску та води на гору. Якщо раптом ви мандруєте горами десь неподалік Говерли та маєте сили й бажання допомогти ветеранам з транспортування будматеріалів, то підходьте до наметового містечка прямо під вершиною або ж на перемичку “Петрос-Говерла”. За допомогу вас там точно нагодують смачним високогірним обідом. Кемп триватиме ще до 24 серпня.

А якщо ви не маєте нагоди особисто долучитись до ремонтних робіт, то підтримати проєкт реставрації можна фінансово ТУТ.