Пожежа у дерев'яному будинку, пожежник гасить вогонь
Диван на коліщатках в темній вітальні

Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку в Косівському районі. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
20/08/2025 10:20
19 серпня о 18:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Люча Яблунівської територіальної громади Косівського району.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області

На місце події оперативно прибули вогнеборці. Як з’ясувалося, виникла пожежа дерев’яного житлового будинку на площі 200 м² та поруч розташованої господарської споруди на площі 40 м².

О 19:19 пожежу вдалося локалізувати, а о 20:00 — повністю ліквідувати.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Пожежа у дерев'яному будинку гаситься пожежниками.

