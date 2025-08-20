Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку в Косівському районі. ФОТО

19 серпня о 18:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Люча Яблунівської територіальної громади Косівського району.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області

На місце події оперативно прибули вогнеборці. Як з’ясувалося, виникла пожежа дерев’яного житлового будинку на площі 200 м² та поруч розташованої господарської споруди на площі 40 м².

О 19:19 пожежу вдалося локалізувати, а о 20:00 — повністю ліквідувати.

Причина виникнення пожежі встановлюється.