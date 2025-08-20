Рятувальники провели безпекові заходи для дітей християнського табору. ФОТО

Рятувальники навчили малечу правилам безпечної поведінки та познайомити ближче з професією вогнеборця.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області.

Діти оглядали пожежний автомобіль, спеціальне спорядження та обладнання, якими користуються рятувальники під час ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій. Під час спілкування фахівці нагадали дітям про найпоширеніші причини пожеж, пояснили, як діяти вдома у разі небезпеки.

Також, усі учасники заходу отримали від рятувальників інформаційні листівки про правила безпеки