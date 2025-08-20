Жительку Івано-Франківська судили за виготовлення і продаж порнографії

Жінка облаштувала в себе вдома кімнату, призначену для створення фото- та відеоматеріалів порнографічного змісту. У процесі вона використовувала фалоімітатори, спеціальні декорації, освітлювальне обладнання та власний мобільний телефон.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень

У період з січня по червень 2025 року обвинувачена продавала в Telegram власні фото та відео, які, за висновками експерта, мають порнографічний характер.

Під час судового розгляду жінка повністю визнала свою вину. Вона пояснила, що зареєструвалась у закритому каналі в Telegram, куди надсилала створені на свій мобільний телефон матеріали порнографічного змісту. За розміщення цих фото та відео вона отримувала грошову винагороду.

Після вивчення всіх доказів, суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Водночас реальний строк замінили на 1 рік умовного терміну. Також суд постановив стягнути з обвинуваченої 17 064 гривні на покриття витрат за проведення судово-мистецтвознавчих експертиз.