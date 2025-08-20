На війні загинув прикарпатець Василь Лис

16 серпня 2025 року на війні загинув 25-річний солдат Лис Василь Сергійович з с. Завадки Верхнянської громади.

Пише Правда.ІФ з посиланням на інтернет-ресурс “Галичина”

Захисник служив оператором безпілотних літальних апаратів відділення середніх логістично – евакуаційних безпілотних наземних систем роти безпілотних систем.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблого героя. Вічний спокій душі та слава воїну, який віддав життя за волю та незалежність України! Низько схиляємо голови перед пам’яттю мужнього захисника. Герої не вмирають!”, – повідомив голова Верхнянської громади Михайло Маліборський.