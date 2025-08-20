ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Косівщині зустрінуть полеглого захисника Михайла Петрука

Автор: Уляна Роднюк
20/08/2025 11:58
Зустріч полеглого Захисника України Михайла Петрука із с. Старі Кути Кутської територіальної громади відбудеться 20 серпня 2025 року, о 16.30 год. на майдані Незалежності м. Косова.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію

“Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками”, – йдеться в дописі.

Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою!

