Артилерія Азов, шоу в Івано-Франківську.
В Івано-Франківську пройде шоу-кейс від артилерії “Азову”

Автор: Уляна Роднюк
20/08/2025 12:16
23 серпня з 15:00 до 18 години в Івано-Франківську проходитиме шоу-кейс від артилерії “Азову”. За словами організаторів, усі учасники події зможуть поставити будь-які запитання про роботу бригадної артилерійської групи, поспілкуватися з оборонцями Маріуполя та дізнатися, як виглядає служба зсередини.

Пише Правда.ІФ з посиланням на КУРС

Що буде на події:

  • Зустріч з артилеристами та оборонцями Маріуполя;
  • Розгортання артилерійської гармати;
  • Артрозвідка та К12;
  • Дрони та крила;
  • Кулемет та автомат;
  • Історія БрАГ та принципи роботи артилерії.

А також: фотовиставка, FreeAzov та мерч.

Участь у заході безкоштовна. Реєстрація обов’язкова>>> через чат-бот.

Місце проведення заходу учасникам повідомлять додатково.

