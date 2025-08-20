В Івано-Франківську пройде шоу-кейс від артилерії “Азову”

23 серпня з 15:00 до 18 години в Івано-Франківську проходитиме шоу-кейс від артилерії “Азову”. За словами організаторів, усі учасники події зможуть поставити будь-які запитання про роботу бригадної артилерійської групи, поспілкуватися з оборонцями Маріуполя та дізнатися, як виглядає служба зсередини.
Пише Правда.ІФ з посиланням на КУРС
Що буде на події:
- Зустріч з артилеристами та оборонцями Маріуполя;
- Розгортання артилерійської гармати;
- Артрозвідка та К12;
- Дрони та крила;
- Кулемет та автомат;
- Історія БрАГ та принципи роботи артилерії.
А також: фотовиставка, FreeAzov та мерч.
Участь у заході безкоштовна. Реєстрація обов’язкова>>> через чат-бот.
Місце проведення заходу учасникам повідомлять додатково.