В Івано-Франківську пройде шоу-кейс від артилерії “Азову”

23 серпня з 15:00 до 18 години в Івано-Франківську проходитиме шоу-кейс від артилерії “Азову”. За словами організаторів, усі учасники події зможуть поставити будь-які запитання про роботу бригадної артилерійської групи, поспілкуватися з оборонцями Маріуполя та дізнатися, як виглядає служба зсередини.

Пише Правда.ІФ з посиланням на КУРС

Що буде на події:

Зустріч з артилеристами та оборонцями Маріуполя;

Розгортання артилерійської гармати;

Артрозвідка та К12;

Дрони та крила;

Кулемет та автомат;

Історія БрАГ та принципи роботи артилерії.

А також: фотовиставка, FreeAzov та мерч.

Участь у заході безкоштовна. Реєстрація обов’язкова>>> через чат-бот.

Місце проведення заходу учасникам повідомлять додатково.