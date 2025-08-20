В ДТП на Прикарпатті одна людина загинула, а двоє – травмовані. ФОТО

Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини аварій, у яких одна людина загинула, а двоє – травмовані

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Протягом минулої доби поліцейські зафіксували дорожньо-транспортні пригоди у Заболотівській територіальній громаді, Коломийському районі та Поляницькій громаді. За цими фактами розпочато досудові розслідування, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

ДТП у Заболотові

Перша автопригода зі смертельними наслідками трапилася 19 серпня близько 13:20 у селищі Заболотів.

Попередньо поліцейські встановили, що 37-річний мешканець Надвірнянщини, керуючи вантажним автомобілем «MAN» із напівпричепом, рухаючись нерегульованим перехрестям, під час виїзду з другорядної дороги на головну здійснив наїзд на жінку-пішохода. Остання переходила дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок аварії 75-річна мешканка громади від отриманих травм загинула на місці події. Водія вантажівки поліцейські перевірили на стан сп’яніння — він був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смертельні наслідки (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

ДТП на Коломийщині

Наступна дорожньо-транспортна пригода сталася цього ж дня у селі Мишин на Коломийщині.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи, 37-річний водій автомобіля «Opel Insignia» під час виконання маневру повороту допустив зіткнення з мотоциклом. У цей час 30-річний мотоцикліст, місцевий житель, здійснював обгін транспортного засобу.

Унаслідок аварії мотоцикліста з травмами госпіталізували до лікарні.

Поліцейські перевірили керманича легковика на стан сп’яніння — він був тверезий. У іншого водія відібрано зразки крові.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому.

ДТП в Поляниці

У селі Поляниця цього ж дня ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія, який після наїзду на пішохода намагався втекти з місця події та пошкодив ще два транспортні засоби.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції. Попередньо встановлено, що 24-річний мешканець Солотвинської громади, керуючи автомобілем «Audi A6», здійснив наїзд на 41-річну жінку, місцеву мешканку, яка рухалася узбіччям проїзної частини дороги.

Після цього водій, намагаючись залишити місце ДТП, зіткнувся з автомобілем «Toyota Corolla», проте продовжив рух. Згодом він допустив лобове зіткнення ще з одним транспортним засобом – «Volkswagen Т4».

Унаслідок аварії жінка-пішохід отримала тяжкі травми та була госпіталізована до обласної клінічної лікарні.

Поліцейські перевірили водія «Audi A6» на стан сп’яніння за допомогою алкотестера «Drager». Результат – 1,62 проміле.

Правоохоронці затримали водія в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до спричинення тяжких тілесних ушкоджень).

За скоєне фігуранту загрожує покарання до 8 років увязнення.