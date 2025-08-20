В ДТП на Прикарпатті одна людина загинула, а двоє – травмовані. ФОТО

Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини аварій, у яких одна людина загинула, а двоє – травмовані
Протягом минулої доби поліцейські зафіксували дорожньо-транспортні пригоди у Заболотівській територіальній громаді, Коломийському районі та Поляницькій громаді. За цими фактами розпочато досудові розслідування, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.
ДТП у Заболотові
Перша автопригода зі смертельними наслідками трапилася 19 серпня близько 13:20 у селищі Заболотів.
Попередньо поліцейські встановили, що 37-річний мешканець Надвірнянщини, керуючи вантажним автомобілем «MAN» із напівпричепом, рухаючись нерегульованим перехрестям, під час виїзду з другорядної дороги на головну здійснив наїзд на жінку-пішохода. Остання переходила дорогу у невстановленому місці.
Внаслідок аварії 75-річна мешканка громади від отриманих травм загинула на місці події. Водія вантажівки поліцейські перевірили на стан сп’яніння — він був тверезий.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смертельні наслідки (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
ДТП на Коломийщині
Наступна дорожньо-транспортна пригода сталася цього ж дня у селі Мишин на Коломийщині.
За попередніми даними слідчо-оперативної групи, 37-річний водій автомобіля «Opel Insignia» під час виконання маневру повороту допустив зіткнення з мотоциклом. У цей час 30-річний мотоцикліст, місцевий житель, здійснював обгін транспортного засобу.
Унаслідок аварії мотоцикліста з травмами госпіталізували до лікарні.
Поліцейські перевірили керманича легковика на стан сп’яніння — він був тверезий. У іншого водія відібрано зразки крові.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому.
ДТП в Поляниці
У селі Поляниця цього ж дня ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія, який після наїзду на пішохода намагався втекти з місця події та пошкодив ще два транспортні засоби.
На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції. Попередньо встановлено, що 24-річний мешканець Солотвинської громади, керуючи автомобілем «Audi A6», здійснив наїзд на 41-річну жінку, місцеву мешканку, яка рухалася узбіччям проїзної частини дороги.
Після цього водій, намагаючись залишити місце ДТП, зіткнувся з автомобілем «Toyota Corolla», проте продовжив рух. Згодом він допустив лобове зіткнення ще з одним транспортним засобом – «Volkswagen Т4».
Унаслідок аварії жінка-пішохід отримала тяжкі травми та була госпіталізована до обласної клінічної лікарні.
Поліцейські перевірили водія «Audi A6» на стан сп’яніння за допомогою алкотестера «Drager». Результат – 1,62 проміле.
Правоохоронці затримали водія в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до спричинення тяжких тілесних ушкоджень).
За скоєне фігуранту загрожує покарання до 8 років увязнення.