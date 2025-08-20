Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа

Західні ЗМІ вже назвали цю поїздку до Вашингтона «найважливішою у політичній кар’єрі Володимира Зеленського». Пише Главком.

Словосполучення «вирішальний день (тиждень, місяць…)» стосовно війни в Україні вже стало сумним мемом. 18 серпня ми пережили черговий доленосний для нашої країни вечір у Вашингтоні. Американський президент Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським та його надпотужною «групою підтримки», що складалася з європейських лідерів.

Кінця війни цей вечір не приніс, але дав надію певні зрушення в цьому напрямку. Союзники говорили про гарантії безпеки для України без членства у НАТО, про можливе розміщення іноземного миротворчого контингенту, про обмін українських територій з агресором та про ймовірну зустріч Зеленського з Путіним віч-на-віч.

Зустріч у Білому Домі фактично стала логічним продовженням американо-російського саміту на Алясці, де Трамп з почестями приймав кремлівського диктатора Володимира Путіна та особисто слухав його забаганки. Путін цю гостинність господаря Білого Дому використав сповна: «історичний візит» не приніс проривів у досягненні миру, на які розраховував Трамп, проте весь світ зафіксував, що міжнародна ізоляція диктатора завершена, а сам воєнний злочинець провів Трампу псевдоісторичну лекцію, яка мала б переконати американського лідера, що Україна – це таки Росія.

Проте певні результати у тієї зустрічі все ж були: вони поступово «витікали» в пресі від американських високопосадовців. Кремль продовжує вперто наполягати на здачі Україною усього Донбасу, визнанні російським Криму, проте нібито готовий зупинитися на лінії вогню у Запорізькій та Херсонській областях, які вже «вніс» до своєї Конституції. Поступкою ж Путін вважає обіцянку вивести війська з захоплених ним клаптиків території Сумської та Харківської областей. Також Путін традиційно вимагав заборони вступу України до НАТО, надання особливого статусу російській мові, «захисту» Московської церкви та знятті з Росії частини санкцій. Як велику поступку агресор надає згоду, аби США та Європа надали Україні гарантії безпеки – йдеться про аналог «п’ятої статті» НАТО, без вступу до самого Альянсу.

Після зустрічі з Путіним Трамп передав список бажань Путіна союзникам України. Американський лідер поспілкувався телефоном з Зеленським та європейськими лідерами – канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Фінляндії Александер Стуббом, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, а також генсеком НАТО Марком Рютте.

А вже 18 серпня Трамп прийняв Зеленського, а після того – усіх європейців разом. Ця зустріч мала на меті зрозуміти межі компромісу, на який готовий піти Київ, та підготувати ґрунт до можливої тристоронньої зустрічі – Зеленського, Путіна і Трампа. Західні ЗМІ вже назвали цю поїздку до Вашингтона «найважливішою у політичній кар’єрі Володимира Зеленського». Через скандальний візит українського президента до Білого Дому наприкінці лютого, наслідки якого довелося згладжувати дуже довго, оглядачі мали тривожні передчуття і тепер. Але, судячи з дуже доброзичливої атмосфери, яка панувала у Білому домі, робота над помилками була проведена ретельно усіма учасниками екстреного саміту.

Зеленський в оточенні європейських лідерів і Трампа

фото: Reuters

Напередодні саміту у Вашингтоні європейські лідери на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн провели спільну підготовчу зустріч з Зеленським. Як зазначало видання The Telegraph, після скандалу в Овальному кабінеті в лютому британський прем’єр Стармер особисто інструктував Зеленського, як треба «говорити мовою Трампа».

Сам Трамп перед зустріччю поводився «класично». Щоправда, об’єктом чергового роздратування американського президента став вже не Зеленський, а політичні опоненти-демократи та журналісти, які вщент розкритикували його після провальної зустрічі з Путіним. Трамп присвятив їм одразу кілька дописів у соцмережах за один день:

«Я переконаний, якби Росія підняла руки і сказала: «Ми здаємося, ми віддамо Україні та США Москву та Санкт-Петербург, і все, що їх оточує на тисячу миль», – фейкові ЗМІ та їхні партнери-демократи сказали б, що це був поганий і принизливий день для Дональда Трампа».

«Я врегулював шість воєн за шість місяців, одну з них – можливу ядерну катастрофу. І все ж мені доводиться читати та слухати WSJ та багатьох інших, хто справді нічого не розуміє, які розповідають мені все, що я роблю неправильно в російсько-українському безладі, тобто війні сонного Джо Байдена, а не моїй».

Всупереч усім своїм «заздрісним» критикам Трамп пообіцяв довести свою справу до кінця.

скріншот: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Зеленський в день зустрічі також опублікував допис, у якому дуже жорстко відгукнувся про своїх попередників.

«Мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу, – заявив український лідер. – Чи коли Україні дали начебто «безпекові гарантії» у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків».

скріншот з Facebook Володимира Зеленського

«Свита» Трампа тим часом підігрівала і так шалений інтерес до заходу туманними заявами щодо очікувань від української сторони. Спецпосланець президента США «зі зв’язків з Москвою» Стів Віткофф шокував дивною заявою: мовляв, «поступки» кремлівського диктатора полягають у тому, що росіяни не захоплять всю територію України. Крім того, як він зазначив, Росія повинна буде прописати аж у своїй Конституції, що не нападатиме на будь-яку іншу територію в Україні та Європі (а гібридна путінська «СВО» вже вважається нападом чи ще ні?). Водночас Віткофф додав: Трамп розуміє, що саме українці мають вирішувати, як обмінюватися землями і чи взагалі домовлятися з росіянами про території.

Держсекретар США Марко Рубіо повторив цю думку: «Путін, безумовно, вимагає того, чого українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо тиснути на них, щоб вони це віддали. А українці вимагають того, чого росіяни не віддадуть».

Рубіо зазначив, що, хоч Сполучені Штати і продовжать шукати сценарій для завершення війни Росії в Україні, досягти цього, може виявитися, неможливо.

Карикатура від The Economist, опублікована напередодні зустрічі

За даними Центру протидії дезінформації, напередодні зустрічі у мережі ширилося повідомлення, що нібито Трамп заявив про «зупинення допомоги Україні, якщо сьогодні не буде угоди». Насправді – це не так. У відповідь на запитання репортера Трамп відповів: «Я ніколи не можу цього сказати. Це ще не кінець шляху. Людей вбивають, і ми хочемо це зупинити, тому я б не сказав, що це кінець шляху. Ні, я думаю, що у нас є хороші шанси зробити це».

За підсумками зустрічі з Зеленським та європейцями Трамп випромінював обережний оптимізм.

Вдячний Зеленський, чемний Трамп

Зустріч Трампа з Зеленським в Овальному офісі почалася о 20:00 за київським часом. Близько 21:15 до них приєдналися європейські лідери. Після церемонії привітання та спільного фото, о 22:00 за київським часом, розпочалися перемовини у розширеному форматі. Після їх закінчення лідери дали короткий брифінг.

«Фото прибуття Володимира Зеленського у Вашингтон свідчать про те, що його зустріли куди менш церемоніально, ніж Володимира Путіна на Алясці. Всього три дні тому Дональд Трамп особисто привітав російського лідера, коли той зійшов із літака на червону доріжку, а над головою пронеслися винищувачі… Натомість прибуття Зеленського до Вашингтона перед світанком виглядало помітно стриманим. Але українського президента, схоже, менше хвилює помпезність, ніж те, чи може Білий дім схилитися на користь Путіна щодо того, як має закінчитися війна в Україні», – пише ВВС.

Журналісти ВВС у Вашингтоні також бачили, як представник української делегації – заступник голови офісу президента, полковник Павло Паліса заходить до Білого дому з тубусом – ймовірно, з картами. До складу української делегації на переговорах також увійшли глава Офісу президента Андрій Єрмак, посол Оксана Маркарова, секретар РНБО Рустем Умеров, заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Президент України був одягнутий у чорний костюм і чорну сорочку. Загалом він зробив усе, аби показати, що дотримався усіх зовнішніх проявів поваги до Трампа: вбрався у костюм, сміявся з жартів Трампа під час спілкування з журналістами і дякував-дякував-дякував (чотири рази промовив «дякую» лише за перші 10 секунд зустрічі), а після закінчення спілкування з американським лідером у трампівському-таки стилі сказав журналістам, що «це була дуже хороша зустріч».

Очевидно, такому вмінню підлаштовуватися під Трампа передувала тривала підготовка.

кадр з трансляції спілкування Зеленського і Трампа

Зеленський також подякував першій леді США Меланії Трамп за лист, який вона написала Путіну про українських дітей, яких викрала Росія. Він передав Трампу листа від першої леді України Олени Зеленської. «Це не вам, це вашій дружині», – жартома уточнив Зеленський. Після цього вони з Трампом обидва розсміялися.

Загалом атмосфера під час відкритої частини була дружня. Трамп поводився неймовірно ввічливо та ґречно: час від часу робив компліменти українській делегації і навіть перепрошував Володимира Зеленського через те, що той мусить слухати відповіді на запитання, які не стосуються предмету зустрічі – скажімо, про голосування поштою. Не зіпсував дружню атмосферу навіть віцепрезидент США Джей Ді Венс, який, власне, у лютому був ініціатором скандалу в Овальному кабінеті. Він сидів обабіч Трампа та в основному відмовчувався і посміхався.

Трамп був дуже ввічливий з Зеленським

фото: Reuters

Трамп справді був у чудовому настрої. Як зазначає The Hill, він не скупився на компліменти на адресу кожного з гостей. Американський лідер зазначив:

на адресу Рютте – «чудовий джентльмен, чудовий-чудовий політичний лідер у Європі загалом, а тепер він генеральний секретар НАТО, і він виконує фантастичну роботу»;

щодо Стармера – «наш друг і мій друг, справляється дуже добре. І людям він дуже подобається. Нам усім він подобається»;

про Макрона – «Усі знають президента Франції Макрона, який був зі мною з самого початку, один з перших, кого я зустрів як іноземного високопосадовця, і він мені сподобався з першого дня. А зараз він мені подобається ще більше»;

про Мелоні – «вона вже служить, хоча вона дуже молода людина, вона служила довше (Трамп має на увазі обіймала керівну державну посаду) порівняно з іншими. І вона ще довго прослужить»;

про Мерца – «дуже сильна людина та дуже сильний лідер, якого дуже шанують у Німеччині, він мій друг, і для мене честь мати такого друга, дуже дякую». Трамп також додав, що Мерц «чудово виглядає із засмагою»;

на адресу Стубба – «О, ви виглядаєте краще, ніж я будь-коли бачив. Ви виконали чудову роботу, і ми хотіли бачити вас тут, бо ви людина, яку ми всі поважаємо. І ви зробили великий внесок в успіх, я думаю, і потенційний успіх, і дуже дякую вам за те, що ви тут, ми це цінуємо»;

про Урсулу фон дер Ляєн – «Я думаю, ви можете бути потужнішою, ніж усі ці хлопці за цим столом».

Після відкритої частини зустрічі лідери продовжили спілкування вже без журналістів.

До чого домовилися

Ключовим проривом цих переговорів стала готовність Сполучених Штатів надати Україні гарантії безпеки. Раніше слова про такі гарантії звучали переважно з вуст європейців. Звісно, за таку поступку Трамп отримав кілька порцій похвали. «Те, що ви погодились дати гарантії безпеки – це великий крок, це прорив», – сказав генсекретар НАТО Рютте, звертаючись до президента США.

Гарантії безпеки для України, за словами Зеленського, будуть формалізовані впродовж найближчих 7-10 днів. Вони, зокрема, включатимуть:

купівлю Україною зброї у США на $90 млрд, яку профінансує Європа, в обмін на безпекові гарантії для України;

виділення $50 млрд на спільне виробництво дронів між США та Україною;

США купуватимуть дрони у України.

Зауважимо: після операції СБУ «Павутина» експерти з різних країн констатували, що потужному НАТО з його дорогою зброєю останнього покоління дуже бракує сучасних дронів та вміння ними користуватися.

Крім того, відомо, що адміністрація Трампа досі виключає членство України в НАТО, але говорять про гарантії безпеки «в стилі 5-ї статті» Хартії НАТО: йдеться про принцип «Напад на одного – напад на всіх». Ця ідея належить Джорджії Мелоні, однак поки невідомо, як саме вона може бути реалізована.

За словами Трампа, під час зустрічі на Алясці Путін погодився з тим, що Росія прийме гарантії безпеки для України. За словами американського лідера, у нього є відчуття, що вони «щось придумають».

«У пошуках миру», – так підписали у Білому Домі цю світлину

скріншот Х Білого Дому

Другим проривом стали зрушення у питанні розміщення миротворчого контингенту в Україні. Якоїсь конкретики також немає, але попередньо йдеться про розміщення 20-30 тисяч військових з «Коаліції охочих» після досягнення миру. Вже готові надати своїх військових Британія та Франція, не проти взяти участь у допомозі скандинавські і балтійські країни. Не готові надати живу силу Німеччина та Італія. Контингент мав би допомогти і з відновленням української армії. «Ми маємо допомогти Україні з надсиланням військ, щоб не було вторгнення з боку Росії у майбутньому», – сказав Емманюель Макрон.

Один з варіантів – можлива дислокація військ країн НАТО на заході України. Крім того, натівські сили можуть допомогти патрулювати авіапростір та охороняти морські порти.

Ба більше, джерело в адміністрації Трампа не виключає і присутність американських військових у складі контингенту, повідомляє Axios. Це значний прорив, бо раніше президент Трамп таку можливість виключав.

Зауважимо, в Росії не забарилися відреагувати. Прес-аташе МЗС країни-агресора Марія Захарова заявила, що, мовляв, РФ не згодна з появою в Україні іноземного контингенту за участю країн НАТО. Це, за її словами, «може призвести до неконтрольованої ескалації конфлікту з непередбачуваними наслідками».

Присутність іноземного контингенту розглядається лише як перестраховка: і Зеленський, і західні лідери переконані, що найбільшою гарантією безпеки України є її власні Збройні сили. Армія має щедро фінансуватися, бути гарно озброєною і навченою. Це означає, що Сполучені Штати та інші країни НАТО автоматично відкидають фантазії диктатора Путіна про «демілітаризацію» України.

Питання територій, яке найбільше хвилювало українців напередодні саміту, обговорювалося за закритими дверима. Зеленський розгорнув перед Трампом мапу України і пояснив, що саме вдалося захопити агресору.

Обмін територій – питання надзвичайно чутливе, відтак на загал конкретики не виносили. Ясно одне: наш президент не сприймає пропозицію Путіна, щоб ЗСУ повністю вийшли з усього Донбасу, насамперед з Донецької області, де під російським контролем перебуває приблизно 70% території.

фото: Х заступника голови Білого Дому Дена Скавіно

Зеленський сказав на брифінгу після переговорів: «Питання територій – це питання, яке ми залишимо між мною та Путіним» і додав, що під час саміту з Трампом і європейськими лідерами «неприйнятних рішень не відбулося».

Німецький канцлер Мерц також вважає вимоги російського диктатора неприйнятними: «Російська вимога, щоб Київ відмовився від вільних частин Донбасу є, говорячи в ширшому контексті, те саме, що США б мали віддати Флориду».

Зауважимо, що з нинішніми темпами просування російських військ окупантам знадобиться чотири з половиною роки, аби повністю взяти під контроль Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, які Росія вже вписала у свою Конституцію, хоча не захопила ці території.

За даними Axios, під час зустрічі на Алясці з Трампом російський диктатор висунув максималістські вимоги під час обговорення «п’яти регіонів» України… Путін, за словами джерела, у якийсь момент почав говорити так жорстко і безкомпромісно, що Трамп був готовий встати і піти. «Якщо справа в Донецьку і якщо немає ніяких поступок, нам просто не слід продовжувати зустріч», – заявив тоді Трамп Путіну. Axios пише, що потім Путін пом’якшився і переговори продовжилися.

За словами джерела, оцінки американської розвідки щодо можливостей Росії різняться. Згідно з однією з оцінок, Путін може захопити весь Донбас до жовтня. Згідно з іншою, операція буде набагато важчою і у кінцевому підсумку – безрезультатною.

Якщо раніше першим кроком до будь-яких домовленостей з РФ було перемир’я (хоча б у небі), то нині Трамп змінив свою тактику: чи то він зрозумів, що Путін не збирається зупиняти запуск ракет по Україні, чи то вирішив пропустити цей етап, і відразу вимагає мирної угоди.

Європейці з Трампом у цьому питанні не згодні. Фрідріх Мерц підкреслив: «Ми всі хочемо побачити перемир’я. Найпізніше воно має початися вже з наступної зустрічі (із Путіним). Я не уявляю, щоби наступна зустрічі відбулася без припинення вогню».

Відомо, що Трамп на деякий час призупиняв зустріч – для дзвінка Путіну. Після розмови він продовжив переговори з європейськими лідерами.

Що далі?

Наступний крок – тристоронній саміт за участю президентів України, Сполучених Штатів та російського диктатора пройде в Європі, інформує британський телеканал Sky News. Серед озвучених варіантів – Ватикан, Будапешт, Гельсінкі та Женева. За даними телеканалу, Путін схиляється до Женеви.

Нагадаємо, раніше глава країни-агресорки зверхньо заявляв, що така зустріч можлива «лише після капітуляції України», потім завів пісню про «нелегітимність» Зеленського. Після зустрічі на Алясці, де, за словами Трампа, йшлося про зустріч Путіна і Зеленського, «Тасс» оприлюднив заяву помічника Путіна Юрія Ушакова, що мовляв, «тристоронній саміт між Трампом, Путіним та Зеленським не обговорювався».

Одразу після саміту у Білому Домі Трамп почав підготовку зустрічі Зеленського з кремлівським диктатором. «Я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч, де будуть обидва президенти та я», – розповів Трамп.

Після закінчення зустрічі Зеленський на брифінгу розповів: «США зв’язалися з російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім тристоронню… Я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним. І після цього розраховуємо на тристоронню зустріч – питання, як пройде двостороння».

Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що Трамп і Путін обговорювали «підвищення рівня» прямих переговорів між Росією та Україною.

Згодом Мерц повідомив, що Путін погодився зустрітися з Зеленським у найближчі два тижні.

То чи можливий мир?

The Washington Post пише, що угода «все ще може зірватися». «Путін – шахрай і може спробувати змінити правила щодо того, які гарантії безпеки є прийнятними для нього, щоб розколоти Захід. Якщо Трамп мав усну домовленість з Путіним…, то він (Трамп) повинен отримати її і в письмовій формі», – йдеться у матеріалі.

Разом із тим, навіть якщо миру вдасться досягти, автор статті закликає європейців не розслаблятися, не забирати свій миротворчий контингент з України (у разі розміщення) та пильно спостерігати за РФ і не поспішати зі зняттям санкцій. «Якщо є Трамп або будь-який самовдоволений західноєвропейський лідер почне мріяти про угоду, яка призведе до передчасної нормалізації відносин з Москвою, війна може розпочатися для непідготовленої Європи за лічені роки», – йдеться у статті.

CNN зауважує: нині ситуація має обнадійливий вигляд, і скидається, що мирна угода можлива, однак все ще може змінитися.

Заголовок CNN: Чому Трамп заслуговує на похвалу за свою політику щодо України – і чому все може розвалитися

скріншот: CNN

Автор матеріалу цитує професора історії Католицького університету Америки, автора книги «Зіткнення: походження війни в Україні та нова глобальна нестабільність» Майкла Кіммедж, який вважає, що якщо колись і буде мирна угода, то це, ймовірно, станеться завдяки тому, що Трамп використає свою харизму та силу Америки.

«Це вкрай нетрадиційний підхід, який може не спрацювати», – зауважує він.

Кіммедж попередив, що стратегія Трампа може розбитися через свої внутрішні суперечності. Трамп «намагається бути всім для всіх, він зустрічається з Путіним і вітає його обіймами, і, здається, досягає певної згоди. Він говорить про зобов’язання щодо безпеки перед Україною; він хвалить європейських лідерів за підтримку України».

«Немає жодних подробиць того, що відбувається. Це все обіцянки, а обіцянки на перший погляд суперечать одна одній. Цікаво, як довго президент Трамп зможе жонглювати всіма цими м’ячами», – зазначає експерт.

Французька Le Monde опублікувало матеріал із заголовком: «Війна в Україні: посилюється дипломатична мобілізація в очікуванні можливої зустрічі Зеленського та Путіна».

скріншот: Le Monde

Інше французьке медіа Тv5Мonde назвало майбутню двосторонню зустріч Зеленського з Путіним «неминучою».

скріншот: Тv5Мonde

Можна припустити, що на зустріч Зеленського з Путіним – якщо диктатор зважиться на неї – довго чекати не доведеться. Трамп не налаштований чекати – він прагне якомога швидше укласти угоду і покласти край війні Росії в Україні.

Наталія Сокирчук, «Главком»

