В Івано-Франківську стартувала благодійна акція на допомогу “Дому Сірка”

Благодійна акція “Тепло сердець для тих, хто не має дому” створена для того, щоб небайдужі містяни приносили корм для собак і котів, які перебувають у “Домі Сірка”.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ратушу

Організатор акції — місцевий освітньо-культурний Гончаренко центр. У команді кажуть: літній період для притулків особливо складний — кількість тварин зростає, а ресурсів стає дедалі менше.

Саме тому в Гончаренко центрі вирішили оголосити збір, аби разом з мешканцями міста підставити плече тим, хто сам про себе подбати не може.

“Для нас ця акція — про відповідальність і доброту. Для тварини пакет корму означає шанс вижити, а для людини це можливість зробити простий та цінний крок. Небайдужість рятує, і ми хочемо привчати містян бути небайдужими”, — кажуть у Гончаренко центрі.

Що можна приносити:

сухий та вологий корм для собак

сухий та вологий корм для котів

крупи (рис, гречка, вівсянка, пшоно, яєчка)

ласощі для тварин

Усе зібране волонтери передадуть у «Дім Сірка». Акція триватиме впродовж серпня. Приносити допомогу можна до місцевого освітньо-культурного Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113. З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.