Сперечався з працівниками ТЦК та водив авто у нетверезому стані: суд закрив справу проти голови Загвіздянської ОТГ

28 січня 2025 року Тисменицький районний суд закрив справу про нетверезе водіння голови Загвіздянської ОТГ під час його конфлікту з військовими ТЦК на околиці Івано-Франківська.

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Про це пише “Галка” з посиланням на постанову Тисменицького районного суду.

За версією правоохоронців, 28 серпня 2024 року у селі Загвіздя водій “Ніссан”, який є головою громади, керував автомобілем з ознаками сп’яніння: мав запах алкоголю з рота, порушену мову та неадекватну поведінку. Він відмовився проходити тест на алкоголь через “Драгер” й у медичному закладі.

Сам водій заперечував ці звинувачення, заявляючи, що коли на нього складали протокол, він був пішоходом.

Суд дослідив відеозаписи, на яких зафіксовані події того вечора. Як йшлося в них та поясненнях свідків – працівників Галицького РТЦК та правоохоронців, вони проводили перевірку військовозобов’язаних на в’їзді в село Загвіздя. За їх словами, в якись момент до них за кермом автомобіля “Ніссан” приїхав голова ОТГ і почав сперечатися. Вони помітили в того ознаки сп’яніння, але адмінпротоколи не складали, бо не мали повноважень. Натомість викликали наряд патрульної поліції з “Драгером”. Та в цей момент голова ОТГ вже покинув місце події. Через деякий час посадовець повернувся на місце, але вже як пасажир іншого авто. Присутні на місці патрульні поліцейські запропонували Ружанському пройти тест на алкоголь тут або в медзакладі, але той категорично відмовився.

Захисник Ружанського у суді наголосив, що у першому епізоді суперечки, який зафіксований на відео, поліціянти не пропонували водію пройти тест на алкоголь. А спілкування з присутніми військовими ТЦК і поліціянтом завершилося побажанням йому “щасливої дороги”. Відмову від проходження тесту Ружанського зафіксували при іншій ситуації, коли той повернувся на місце події вже не за кермом машини.

Тож суд закрив справу проти голови Загвіздянської ОТГ – адже, як свідчать відеозаписи і пояснення свідків, протокол про відмову від огляду був складений тоді, коли голова ОТГ пересувався пішки.