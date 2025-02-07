На Харківщині загинув захисник з Франківщини Валентин Яроцький

У війні проти російських окупаційних військ загинув Валентин Яроцький, уродженець села Бортники на Львівщині.

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Про це повідомляє Тлумацька міська рада, передає Правда.іф.

Під час виконання бойового завдання, захищаючи нашу свободу та незалежність України, на Харківському напрямку загинув військовослужбовець Збройних Сил України, Валентин Яроцький, 2000 р.н. з села Бортники.

“Добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у нашій пам’яті”, – йдеться у дописі

Чин похорону відбудеться завтра, 08 лютого 2025 року, об 11:00 год., у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла за адресою: м. Львів, вул. Театральна, 11.