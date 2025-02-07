У Франківську викрили злочинну групу, яка постачала наркотики у виправну установу. ФОТО

Служба безпеки спільно з поліцією заблокувала діяльність злочинної групи, яка налагодила канал постачання наркотичних та психотропних засобів у виправну установу Івано-Франківська.

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За даними досудового розслідування, до організації наркотрафіку був причетний один із ув’язнених, пише Правда з посиланням на УСБУ в Івано-Франківській області.

Він залучив до незаконної діяльності сімох осіб, що перебували на волі. Спільники купували та фасували наркотичні речовини, маскуючи їх у продуктах харчування та побутових речах.

До виправної установи наркотики переправляли, приховавши у посилках. При цьому в поштовій службі зазначали вигадані імена відправників.

Протягом пів року СБУ відстежила більше десяти фактів купівлі, фасування та постачання фігурантами наркотичних засобів до виправної установи.

Під час обшуків у виправній установі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили і вилучили:

мобільні телефони, сім-карти, карти пам’яті;

банківські картки;

чорнові записи із доказами злочинів;

наркотики та психотропи, приладдя для їх зважування та пакування;

інші речові докази.

Ув’язненому та двом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу.

Готується повідомлення про підозру іншим спільникам та обрання фігурантам запобіжних заходів.