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З 1 березня у Франківську стартує електронна реєстрація до 1 класу
Диван на коліщатках в темній вітальні

З 1 березня у Франківську стартує електронна реєстрація до 1 класу

Автор: Олег Мамчур
07/02/2025 13:36
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З 1 березня в Івано-Франківську стартує електронна реєстрація дітей у 1 класи. Надсилати заявки батьки зможуть з 08:00 на сайті.

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Для цього потрібно перейти на сайт, внести інформацію про дитину та обрати навчальний заклад.

Зробити це необхідно впродовж трьох місяців. А принести документи у школу – не пізніше 1 травня, йдеться у сюжеті телеканалу 402.