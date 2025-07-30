Співпраця заради українського кіно: в Івано-Франківську підписано Меморандум з НСКУ

Кінематограф — це не лише мистецтво, а мова, якою Україна розповідає світу про себе. Це інструмент збереження ідентичності, передачі цінностей та джерело натхнення.
Повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація
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Саме тому головою Івано-Франківської ОВА Світланою Онищук підписано Меморандум про співпрацю з Національною спілкою кінематографістів України. Домовленість стала основою для об’єднання зусиль у межах культурного проєкту «FRANKINO: Legendy. Three Days» та майбутніх ініціатив, спрямованих на:
– збереження та популяризацію українського кіно;
– розвиток кінематографічної освіти;
– створення умов для кіновиробництва в області;
– підтримку прикарпатських кіномитців.
Цьогорічний «FRANKINO» проходив у кількох містах та селах області й був присвячений 110-річчю з дня народження Василя Симчича та пам’яті Юліана Яковини — фундатора Івано-Франківського осередку НСКУ.
У межах заходу відбулися кінопокази, творчі зустрічі, фестивалі та освітні події. Подяками відзначено тих, хто роками працює на благо кіномистецтва Прикарпаття.
“Щиро вдячна всім, хто розвиває українське кіно. Цей Меморандум — ще один крок до того, щоб голос Прикарпаття звучав у культурному просторі України та світу”, – зазначила Світлана Онищук