Стало відомо, хто буде наглядати за ремонтом моста на Пасічну за “аномально низькою ціною”

В Івано-Франківську оголосили тендер на здійснення технічного нагляду за протиаварійним ремонтом конструкцій мосту на вулиці Галицькій через річку Бистрицю. Роботи передбачають виконання невідкладних протиаварійних заходів.
Про це пише “Галка” з посиланням на Prozorro.
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Тендер оголосило комунальне підприємство “Муніципальна дорожня компанія”. Очікувана вартість робіт становила 268 274 гривень.
На тендер подалися два учасники: ТОВ “Інжтехком” та Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради.
ТОВ “Інжтехком”, зареєстрований 18 вересня 2023 в місті Києві. За даними аналітичної системи YouControl, основним видом діяльності є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також надання послуг технічного консультування в цих сферах. ТОВ “Інжтехком” є переможцем понад 50 тендерів.
Переможцем стало Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради, зареєстроване 25 грудня 2003. Вони готові виконати ці роботи за 119 999 гривень. На Prozorro зазначається, що це “аномально низька ціна”.
“Обґрунтування аномально низької ціни: найбільш економічно вигідна пропозиція є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону”.
Технічний нагляд мають здійснювати сертифіковані інженери з технічного нагляду, які мають право виконувати відповідні роботи.
Завершити будівництво планують до 31 грудня 2025 року.
На тендер з ремонту конструкцій моста подався лише один учасник. ТОВ “Будівельна компанія “Адамант”” виграла аукціон з пропозицією 19 мільйонів гривень. Вони ж будують розв’язку до нового моста.
Міський голова Руслан Марцінків зазначив, що під час ремонту міст не будуть перекривати.