 Спортсмен з Івано-Франківщини виборов «срібло» на Дефлімпіаді-2025

У суперспринт естафеті український дует у складі Назара Левицького (Івано-Франківська область) та Ганни Федосєєвої (Київ) здобув срібну медаль.

Про це повідомляють у Спортивних новинах Прикарпаття.

Назар Левицький вкотре продемонстрував високий рівень підготовки, професіоналізм та відмінну взаємодію з напарницею, що дозволило команді впевнено фінішувати в призовій трійці.

Під час офіційних заходів спортсмени також мали можливість поспілкуватися з принцесою Японії — цей момент став особливою подією їхнього перебування на Іграх.