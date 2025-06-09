США перекинули на Близький Схід 20 тисяч ракет, раніше обіцяних Україні, — Зеленський

Сполучені Штати Америки передали 20 тисяч ракет на Близький Схід, хоча вони були призначені для України адміністрацією Джо Байдена.

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Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю ABC News, опублікованому 8 червня, передає “Суспільне”.

“Це була недорога та особлива технологія. Ми на них розраховували”, — сказав Зеленський.

Він додав, що ці ракети були критично важливими для боротьби з іранськими безпілотниками типу “шахед”, якими Росія щодня атакує українську інфраструктуру.

За словами президента, мова йде про партію озброєння, яку раніше пообіцяла адміністрація Джо Байдена. Конкретну систему або тип ракет він не уточнив.

На момент публікації новини Білий дім публічно не прокоментував зміну напрямку постачання.

Україна постійно закликає США та інших союзників пришвидшити постачання систем ППО та боєприпасів, особливо для протидії російським атакам дронами-камікадзе. Передача вже обіцяної партії ракет в інший регіон може свідчити про пріоритетну увагу Вашингтона до загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема через напруження між Ізраїлем та Іраном.