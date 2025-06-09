В Івано-Франківській громаді відкрили меморіал полеглим захисникам

Восьмого червня у Березівці відкрили меморіал полеглим Героям.
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Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Правда.
Володимир Гураль — стрілець-санітар 2-го механізованого відділення 33-ї окремої механізованої бригади.
Василь Грицко — учасник бойових дій 2015-2017 років та 2022-2024 років, солдат-кулеметник 7-го окремого Івано-Франківського стрілецького батальйону.
Руслан Римик — старший стрілець-оператор 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 10-ї ОГШБр «Едельвейс».