Чи завжди потрібна операція?

Домашні улюбленці, як і люди, при хворобах чи патологіях можуть потребувати хірургічного втручання. Операції тваринам проводяться на різних органах, відрізняються ступенем складності та особливостями реабілітації. Авіцена — це ветклініка Львів, де кожний чотирилапий пацієнт може розраховувати на кваліфіковану допомогу, зокрема й з оперативним втручанням.

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Але чи завжди хірургічне рішення є єдиним виходом? Розберемося з тим, коли ветеринарна хірургія справді необхідна, а коли можливо обійтись без операції.

Проте в будь-якому випадку остаточне рішення залишається за лікарем та власником тварини. Адже кожен пацієнт та випадок індивідуальні, тож завжди треба першочергово консультуватися з ветеринаром.

Коли хірургічне втручання є нагальною необхідністю?

Існують ситуації, коли операції тваринам є єдиним ефективним способом допомоги домашньому улюбленцю. Серед таких випадків:

Гострі стани, що загрожують життю. Це, зокрема, внутрішні кровотечі, розриви внутрішніх органів, травми.

Новоутворення. Хірургічне видалення — це основний метод лікування онкологічних захворювань. Стосується це як доброякісних, так і злоякісних пухлин.

Небезпечні захворювання, зокрема гнійне запалення матки (піометра), камені в сечовому міхурі або нирках, що не піддаються медикаментозному лікуванню.

Вроджені вади розвитку, що не дають тварині нормально жити та потребують втручання.

Крім того, окремим випадком ветеринарної хірургії є профілактичні операції. Зокрема, стерилізація та кастрація допомагають запобігти багатьом захворюванням та небажаній вагітності.

При призначенні операції не варто відкладати втручання. Адже зволікання може призвести до серйозних ускладнень та навіть летального результату. Власнику тварини слід пам’ятати, що чим швидше надано допомогу — тим вищі шанси на одужання.

Коли операції можна уникнути?

Не кожен діагноз вимагає хірургічного втручання. Іноді після обстеження виявляється, що тварину можна вилікувати без операції. Найчастіше це такі випадки:

УЗД тварин та аналізи дозволяють призначити медикаментозне лікування і воно виявляється дієвим;

та аналізи дозволяють призначити медикаментозне лікування і воно виявляється дієвим; при неускладнених запаленнях призначається консервативна терапія;

стабілізація стану без інвазивних процедур під наглядом лікаря.

Але навіть в таких випадках рішення про вибір методу залишається за ветеринарним лікарем на основі ретельного обстеження, діагностики та моніторингу стану тварини.

Ветеринарні операції в клініці Авіцена

Хірургія — це складна та відповідальна галузь ветеринарної медицини. Вона вимагає високої компетентності лікаря, застосування сучасного обладнання та медикаментів. Фахівці ветеринарного центру Авіцена мають значний досвід кваліфікованого проведення втручань різного типу та складності. Операції тваринам проводяться із застосуванням найбезпечнішого газового наркозу. Це дозволяє швидко ввести та вивести пацієнта з анестезії, точно коригувати глибину наркозу та зменшити загальне навантаження на організм. Всі хірургічні втручання здійснюються у власній операційній ветеринарної клініки в абсолютно стерильних та безпечних умовах.

Не відкладайте звернення до ветеринарного центру. Адже тільки своєчасна допомога, як медикаментозна, так і хірургічна, здатна допомогти тварині та повернути її до комфортного життя без болю чи хвороб.

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