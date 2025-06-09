У Франківську попрощаються з п’ятикласницею, яка загинула в ДТП у Ямниці

9 червня о 19:00 у Будинку скорботи на вулиці Ребета у Франківську відбудеться панахида за 9-річною дівчинкою, яка загинула в ДТП у селі Ямниця.

Про це пише Правда з посиланням на сайт Галка.

8 червня у селі Ямниця сталася ДТП. 36-річний водій, керуючи автомобілем “Opel Vectra” у стані сильного алкогольного сп’яніння (2,08 проміле), не впорався з керуванням та заїхав у відбійник.

Внаслідок аварії 9-річна Настя від отриманих травм загинула на місці події. Ще двоє дітей та дорослий пасажир з травмами були госпіталізовані.

П’яного винуватця ДТП поліція затримала та помістила до ізолятора тимчасового тримання. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження.

Панахида за маленькою Настею відбудеться 9 червня о 19:00 у Будинку скорботи на вулиці Ребета у Франківську.

Як повідомили на фейсбук-сторінці Крихівецького ліцею Івано-Франківської міської ради, у ДТП загинула учениця 5-Г класу Анастасія Боднар.