У Франківську попрощаються з п’ятикласницею, яка загинула в ДТП у Ямниці

9 червня о 19:00 у Будинку скорботи на вулиці Ребета у Франківську відбудеться панахида за 9-річною дівчинкою, яка загинула в ДТП у селі Ямниця.
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Про це пише Правда з посиланням на сайт Галка.
8 червня у селі Ямниця сталася ДТП. 36-річний водій, керуючи автомобілем “Opel Vectra” у стані сильного алкогольного сп’яніння (2,08 проміле), не впорався з керуванням та заїхав у відбійник.
Внаслідок аварії 9-річна Настя від отриманих травм загинула на місці події. Ще двоє дітей та дорослий пасажир з травмами були госпіталізовані.
П’яного винуватця ДТП поліція затримала та помістила до ізолятора тимчасового тримання. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження.
Панахида за маленькою Настею відбудеться 9 червня о 19:00 у Будинку скорботи на вулиці Ребета у Франківську.
Як повідомили на фейсбук-сторінці Крихівецького ліцею Івано-Франківської міської ради, у ДТП загинула учениця 5-Г класу Анастасія Боднар.
“Цей фатальний день, страшна автокатастрофа забрала життя юної учениці, чудової щирої дитини, повної нереалізованих задумів, неосвоєних знань, ненаписаних історій, невикористаних талантів, втрачених можливостей, нездійснених мрій. У цей важкий час приносимо щирі співчуття сім’ї, рідним, однокласникам…Ми завжди будемо пам’ятати Настусю як щиру, життєрадісну дівчинку, справжню оптимістку, активістку класу, щиру подругу, яка завжди приходила на допомогу іншим…”, – йдеться у повідомленні.