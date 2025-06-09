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У Франківську патрульні зупинили нетверезого водія, в салоні авто якого перебувала дитина

Автор: Оксана Марушкевич
09/06/2025 18:59
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Учора на вулиці Галицькій інспектори зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався з порушенням ПДР.

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Пише Правда.іф з посиланням на

“Під час спілкування з водієм, патрульні помітили в останнього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці. Результат тесту — 1.93 проміле алкоголю в організмі.

Також патрульні встановили, що водій позбавлений права керування транспортним засобом.

Окрім того, чоловік піддавав небезпеці дитину, яку перевозив у авто без спеціальних засобів перевезення, що дають змогу убезпечити дитину від непоправного”, – йдеться у дописі.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння), за ч.10 ст. 127 (Перевезення дитини без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.