У Франківську патрульні зупинили нетверезого водія, в салоні авто якого перебувала дитина

Учора на вулиці Галицькій інспектори зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався з порушенням ПДР.

Пише Правда.іф з посиланням на

“Під час спілкування з водієм, патрульні помітили в останнього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці. Результат тесту — 1.93 проміле алкоголю в організмі.

Також патрульні встановили, що водій позбавлений права керування транспортним засобом.

Окрім того, чоловік піддавав небезпеці дитину, яку перевозив у авто без спеціальних засобів перевезення, що дають змогу убезпечити дитину від непоправного”, – йдеться у дописі.