Учень року у Франківську Олександр Малінін — про життя з розладами аутичного спектра і призові місця на 39 олімпіадах

Випускник ліцею № 12 Олександр Малінін — “Учень року — 2025” в Івано-Франківську. Хлопець здобув призові місця на 39 олімпіадах з біології, хімії, української мови, історії, математики, географії. Попри те, що Олександр має феноменальну пам’ять й у три роки навчився читати, йому довелося докласти багато зусиль у навчанні, адже у хлопця діагностували розлад аутичного спектра. У дитинстві у нього були труднощі з адаптацією у садку та одній зі шкіл.

Про життя з розладами аутичного спектра, інклюзивність у школах, підтримку батьків та вчителів, а ще мрію Олександра стати нейробіологом, аби розробляти ліки проти невиліковних хвороб, пише Суспільне.

“Коли я був малий, ніхто не знав, що таке інклюзія”

У ранньому дитинстві в Олександра діагностували розлади аутичного спектра. Хлопець розповідає, що мав інтелектуальні здібності, але через те, що в українській освіті ще не розробили інклюзивний підхід, йому було непросто.

У ранньому дитинстві в Олександра діагностували розлади аутичного спектра. Суспільне Івано-Франківськ

“Звання “Учень року — 2025″ свідчить про наполегливі старання, але не тільки мої. Ця нагорода є престижною не лише для мене, а й для тих, хто допомагав розвиватися. Безмежна подяка моїм вчителям і батькам”, — говорить Олександр Малінін.

Олександр Малінін разом із класною керівницею, вчителькою української мови та літератури Сніжаною Суркан. Суспільне Івано-Франківськ

Хлопець розповідає, що багато читав про аутизм, і тому не сприймає свій діагноз за недолік, а радше, як свою особливість.

“Коли я ще був малим, в Україні не існувало поняття аутизм. Ще ніхто не знав, що таке інклюзія. Навіть зараз, на жаль, є неправильне уявлення про аутизм як про ваду чи хворобу. Але мені здається, що аутизм — це особливість, яка дає навіть більший шанс, щоб стати успішним. Бо саме такі люди здатні мислити нестандартно. Часто бувало, що люди з аутизмом успішно закінчували університети, мали дітей, багато друзів, а деякі з них навіть були мільйонерами”, — каже Олександр Малінін.

“Наука — це і є гра для Сашка”

Зі слів матері Олександра Олени Малініної, навчання завжди захоплювало її сина більше, ніж розваги.

“Іграшки його не дуже цікавили. Він їх упорядковував, розкладав у рядочок. У півтора року Сашко взагалі не грався машинками. Я думаю: треба якось привабити дитину, щоб він грався. Ми почали ходити дворами й вивчати марки машин. Це не привчило його гратися машинками, але він уже тоді знав усі марки. Так я зрозуміла, що наука — це і є гра для Сашка”, — ділиться спогадами Олена Малініна.

Олександр Малінін разом із сімʼєю. Суспільне Івано-Франківськ

Жінка каже: змалечку Олександр мав феноменальну пам’ять. У два роки він опанував алфавіт, а у три — читав, як доросла людина.

“Ми гортали книжечки й випадково вивчили літери. Спочатку ми вивчали тварин, і він мене питав: “Мамо, а що це?” А поряд стояла велика буква. Я думаю: а чому ні? І ми так вивчили алфавіт. Коли він уже ходив — вивіски на магазинах читав”, — розповідає Олена Малініна.

Розглядаючи мапи, чотирирічний Сашко запам’ятав розташування всіх країн світу, їхні прапори та стяги столиць. Також він вивчив іноземні алфавіти, зокрема, англійський, польський, німецький, турецький і словацький. А ще знав назви десятків динозаврів, дорогоцінних каменів і космічних об’єктів.

“Усе запам’ятовував! Я не розумію, як можна стільки всього втримати в голові”, — говорить мама Олександра.

Бентежили гучні звуки, скупчення людей

Олена Малініна з чоловіком почали підозрювати, що із Сашком “щось не те” через гіперемоційність та нервові зриви сина.

“Він не дивився нам у вічі. Думала: маленька дитина, росте. Ми ще не знали, що таке аутизм, на це увагу не звернули. Але він був дуже вразливий, міг ні з того ні з сього засмутитися через найменшу дрібничку”, — каже жінка.

Випускник ліцею № 12 Олександр Малінін — “Учень року — 2025” в Івано-Франківську. Суспільне Івано-Франківськ

Зі слів Сашка, найбільше у дитинстві його бентежило скупчення людей, а також гучні звуки.

“Для мене садочок — це суцільний негатив, місце жаху і катастрофи. Пам’ятаю, як нам у кінотеатрі показували якийсь радянський мультфільм. Усюди були дуже голосні звуки. Я ще не вмів добре спілкуватися, тому просто кричав: “Вимкніть, вимкніть!” Але мене ніхто не чув, бо всі діти метушилися. Вихователі просто не звертали на мене увагу”, — каже Олександр Малінін.

У шість років хлопець пройшов конкурсний відбір для вступу в одну з престижних франківських шкіл. Проте на третій день навчання педагоги повідомили батькам, що не зможуть з ним працювати.

“Вчителька, яка займалася із Сашком, запросила мене до психолога. Сказали: “У нас школа не виховує дітей, а навчає. Вам ця школа не підходить”, — переповідає Олена Малініна. — Щоб адаптуватися, Сашкові потрібен був деякий час. Клас був переповнений, це — новий колектив. Звичайно, у нього там траплялися моменти істерики”.

Конкурс імені Петра Яцика і перша перемога

У наступній школі у рідному селі Чукалівка вчителі з розумінням поставилися до Олександра та охоче розвивали його потенціал, пригадує жінка. Задля моральної підтримки матір ходила з ним на всі уроки. Хлопець навчався на відмінно, тож у третьому класі йому запропонували взяти участь у конкурсі імені Петра Яцика.

“Треба було його залишити в кабінеті з іншими дітками. Ми не знали, як він себе вестиме. І стався інцидент. Інструкторка роз’яснювала, як буде відбуватися конкурс, й у неї перестала писати крейда. Сашка це дуже стривожило. До нас вийшла вчителька, питає: “Що він тут робить? Чому він сюди приїхав?” Я розумію: людина не очікувала такого. Слава Богу, він узяв себе в руки, написав і посів третє місце. Це була наша перша перемога — перемога над тим усім, з чим він бореться”, — говорить Олена Малініна.

Олександр Малінін. Суспільне Івано-Франківськ

“Про такі досягнення я навіть і не мріяв”

Після закінчення початкової школи Олександр перейшов до ліцею № 12 імені Івана Франка, що в Івано-Франківську.

“Сашко прийшов у п’ятому класі. Він завдання виконував дуже швидко: на контрольній роботі за 20 хвилин писав обидва варіанти. Тому я завжди давала йому ще додаткові завдання. Але така умова була, що він каже: “Можна, я виконаю, а потім буду трішки собі малювати?” Кажу: можна. І він малював. У кінці уроку він приносив свої малюнки підписані, дарував мені. Там була і карта України, і слоники, і дерева різнокольорові”, — говорить класна керівниця, вчителька української мови та літератури Сніжана Суркан.

Вона додає, що Сашко — творча особистість, і з ним було легко працювати.

“Кожен учитель працював з учнем індивідуально, бо бачили, що він іде попереду всіх”, — каже Сніжана Суркан.

Олександр Малінін біля своїх відзнак. Суспільне Івано-Франківськ

У восьмому класі Олександр вперше взяв участь в олімпіаді з історії й тоді розпочав серію своїх перемог.

“Я не очікував першого місця на олімпіаді з історії — одразу, без досвіду в попередніх олімпіадах. Так, я добре навчався, але про такі досягнення я навіть і не мріяв”, — зізнається Олександр Малінін.

“Для мене кожна олімпіада — це щось особливе”

З 2021 року він зайняв призові місця на 39 олімпіадах з різних предметів: біології, хімії, української мови, історії, математики, географії. Його середній бал у табелі — 12.

“У 2025 році Сашка визнали учнем року з огляду на всі його досягнення. 11 клас — найуспішніший. Тільки цього року він переміг у 16 олімпіадах. На другому етапі, тобто в місті, він зайняв п’ять перших місць і два — других. Вийшов на область і там переміг у семи олімпіадах. Уже на Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури він посів друге місце, а з історії — третє”, — каже батько хлопця Олександр Малінін.

Олександр Малінін. Суспільне Івано-Франківськ

Випускник додає, що пишається кожною перемогою, проте не любить хизуватися, адже досвід вагоміший, ніж абстрактне число здобутків.

“За кожним зрушенням стоїть моя праця і праця наших учителів. Цифра, статистика менше говорять, ніж реальний досвід. Важливіше — це те, які в мене знання, з якою завзятістю я це роблю, з якою ціллю і спортивною злістю. Для мене кожна олімпіада — це щось особливе”, — ділиться Олександр Малінін.

Мріє винайти ліки проти невиліковних хвороб

Наразі одинадцятикласник готується до складання національного мультипредметного тесту. З його слів, завдяки участі в олімпіадах більшість необхідної інформації він уже знає. Адже до них готувався за матеріалами НМТ.

“Зараз я приділяю весь свій час НМТ. Як то кажуть: не пропускайте тем, думаючи, що вони занадто легкі для вас, бо можете щось упустити. Звичайно, я не вчу все “з нуля”, просто підтягую знання в деяких питаннях”, — говорить хлопець.

Олександр Малінін планує вступати до Львівського національного медичного університету на спеціальність “Біотехнології”. У майбутньому він мріє зробити наукове відкриття у цій галузі.

“Я ще з раннього віку цікавився різною наукою, але на біології я зосередився у дев’ятому класі, коли вивчав генетичну діагностику. Для нашого життя є актуальною велика кількість захворювань. Я міркував, як покращити становище невиліковно хворих людей, дітей. Тому вирішив вивчати це докладніше”, — розповідає Олександр Малінін.

Олександр Малінін — “Учень року — 2025”. Суспільне Івано-Франківськ

Учителька біології Іванна Дем’янів додає, що Олександр завжди поглиблено вивчав усі теми. Каже: часом їй видається, ніби цей учень знає предмет краще, ніж вона сама.