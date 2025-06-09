В салоні авто перебувала дитина: у Франківську зупинили нетверезого водія

Нетверезого водія, в салоні авто якого перебувала дитина, зупинили патрульні.

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Про це пише Правда з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківської області.

Учора на вулиці Галицькій інспектори зупинили автомобіль “Volkswagen”, який рухався з порушенням ПДР.

Під час спілкування з водієм, патрульні помітили в останнього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці. Результат тесту — 1.93 проміле алкоголю в організмі.

Також патрульні встановили, що водій позбавлений права керування транспортним засобом.

Окрім того, чоловік піддавав небезпеці дитину, яку перевозив у авто без спеціальних засобів перевезення, що дають змогу убезпечити дитину від непоправного.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння), за ч. 10 ст. 127 (Перевезення дитини без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.