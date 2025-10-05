Стало відомо, чим росіяни атакували Івано-Франківщину

На світанку, 5 жовтня, армія РФ атакувала Івано-Франківщину. В Івано-Франківську та області було чутно звуки вибухів — працювали підрозділи протиповітряної оборони

Про це у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“В області працює ППО. Чути в місті звуки!” — написав Марцінків.

Росіяни били по Прикарпаттю “шахедами” та ракетами. Про це зазначали моніторингові телеграм-канали.

Повітряна тривога в Івано-Франківській області почалася о 4:04. Перші звуки вибухів пролунали у Бурштині о 5:02, повідомили кореспонденти Суспільного. Це сталося після попередження Повітряних сил про те, що на територію регіону летять “шахеди”. Згодом пролунали ще щонайменше десять серій повторних вибухів, передає Правда ІФ

О 6:27 та 6:58 серії вибухів було чутно в Івано-Франківську. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку.

О 6:15 в Telegram-каналі комунального підприємства “Електроавтотранс” повідомили, що комунальний транспорт в Івано-Франківську виїде на маршрути після оголошення відбою повітряної тривоги.