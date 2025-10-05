Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

5 жовтня – День працівників освіти (перша неділя жовтня);

– 165 років від дня народження Северина Даниловича (1860-1939), громадсько-політичного діяча, публіциста, адвоката, уродженця с. Петрів Тлумацького району (нині Олешанської територіальної громади Івано-Франківського району);

– 155 років від дня народження Танасія Гаврилюка (1870-1904), українського поета з с. Рожнів Косівського району (нині адміністративний центр Рожнівської територіальної громади Косівського району);

– 105 років від дня народження Миколи Федірка (1920-2004), різьбяра, заслуженого майстра народної творчості УРСР. Жив і помер у м. Косові (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.