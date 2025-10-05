ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Світлана Онищук розповіла про наслідки російської атаки на Франківщину

Автор: Петро Якимчук

Інформація щодо ворожої атаки на Прикарпаття

Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. Працювали Сили протиповітряної оборони.

Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.

Про це на своїй фейсбук-сторінці розповіла очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда ІФ

За попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався.

В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок.

Слова вдячності нашим захисникам неба, які цієї ночі стояли на варті безпеки людей і вкотре продемонстрували відмінну роботу! Дякуємо всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, – написала Онищук.

Звертаюся до мешканців області: якщо ви виявите уламки ракет чи дронів, не наближайтеся та не торкайтеся їх! Негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102 — фахівці усе перевірять.

