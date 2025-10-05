Світлана Онищук розповіла про наслідки російської атаки на Франківщину

Інформація щодо ворожої атаки на Прикарпаття
Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. Працювали Сили протиповітряної оборони.
Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.
Про це на своїй фейсбук-сторінці розповіла очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда ІФ
За попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався.
В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок.
Слова вдячності нашим захисникам неба, які цієї ночі стояли на варті безпеки людей і вкотре продемонстрували відмінну роботу! Дякуємо всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, – написала Онищук.
Звертаюся до мешканців області: якщо ви виявите уламки ракет чи дронів, не наближайтеся та не торкайтеся їх! Негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102 — фахівці усе перевірять.