Прикарпаття втратило захисника України Івана Михайлишина

Скорботна звістка прийшла на Франківщину.

Помер військовий Іван Михайлишин. Про це повідомив очільник Галича Олег Кантор, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас! Висловлюю найщиріші співчуття родині Героя, всім рідним та близьким. Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати, – написав Олег Кантор