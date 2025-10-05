Пошкодженні будинки та травмована людина: Оновлені дані про наслідки ударів по Франківщині

Ситуація щодо наслідків ворожого обстрілу по Франківщині

Оновлені дані російського обстрілу по Прикарпаттю оприлюднила голова ОВА Світлана Онищук, передає Правда ІФ

Івано-Франківський район:

1 людина травмована. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.

Надвірнянський район:

Пошкоджено 3 житлових будинки та 2 господарські споруди.

Нагадую: мешканці Прикарпаття, чиє майно постраждало внаслідок ворожих обстрілів, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету.

Виплати здійснюються в межах комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022–2026 роки.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку до обласної державної адміністрації або до департаменту соціальної політики ОДА, додавши такі документи:

заяву із зазначенням обставин події;

Деталі за телефоном: (0342) 75-24-67