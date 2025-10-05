Внаслідок російського удару по Львову загинула родина з чотирьох осіб: Серед жертв дитина

У ніч проти 5 жовтня рф здійснила наймасованіший комбінований удар по Львівщині з початку війни.

Внаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка Львівського району. На місці удару загинула родина з чотирьох осіб, серед яких — 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає Правда ІФ

Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах. Пошкоджено виробничі та складські приміщення, гаражі, станцію технічного обслуговування, а також об’єкти енергетичної інфраструктури. Окреме загоряння виникло на одному з газових сховищ області.

Прокурори спільно з правоохоронцями працюють на місцях подій, фіксують наслідки ворожих ударів і документують воєнні злочини рф. До проведення слідчих дій залучено криміналістів, вибухотехніків і судових експертів.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.