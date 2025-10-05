“На щиті” додому повертаються прикарпатські військові 77 батальйону ТРО Володимир Бойчук та Любомир Жуковський

Невиносимий біль, сум, розпач для родини 77 батальйону ТРО

На щиті військові – Володимир Бойчук – друг Ведмідь, та Любомир Жуковський – друг Елемій.

Сумну звістку повідомили в 77 батальйоні, передає Правда ІФ

Наші відважні брати…завжди веселі, завжди усміхнені…ви пройшли і пережили на цій війні дуже багато, але завжди міцно тримали стрій. Своїм настроєм, позитивом ви заряджали інших…так багато зробили, так багато хотіли…і так багато не встигли…булт лідерами, за якими йшли інші. Тепер ви назавжди в строю і стали нашими янголами, знаємо, що оберігатимете нас з Небес, – йдеться в повідомленні

Небайдужих просять гідно зустріти та провести в останню путь наших братів:

– Зустрічаємо Жуковського Любомира, друга Елемія – 11:00 з моргу м. Коломия в Отинію.

О 12:00 на центральній площі селища Отинія відбудеться прощання громади з другом Елемієм.

Похорон в понеділок, орієнтовний час 11:00.

– Зустрічаємо Бойчука Володимира, друга Ведмедя – 14:00 від моргу м. Коломия в с. Тростянець. В понеділок з Тростянця о 15:00 кортеж попрямує в Коломию. Похорон відбудеться у вівторок. Орієнтовний час 10:00-11:00

Про будь- які зміни та уточнення додатково повідомлятимемо